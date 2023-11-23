Cevizin tatlı sırrı: Sütlü Nuriye tarifi...

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:28

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:28

Sofralarınıza neşe katacak, yapımı kolay ve lezzetiyle herkesin favorisi olacak bir tatlı tarifiyle karşınızdayız: Sütlü Nuriye Tatlısı! İncecik açılan hamuru, içerisindeki cevizli harçla buluşuyor ve üzerine dökülen şerbetle muazzam bir lezzet serüvenine dönüşüyor. Yumuşacık dokusu ve doyurucu iç harcıyla bu tatlı, özel günlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Şimdi, mutfağınıza alın ve bu enfes tatlıyı beraber yapalım

Malzemeler:

Hamur İçin:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

İç Harcı İçin:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbet İçin:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri İçin:

Hindistancevizi

Yapılışı:

Öncelikle iç harcı hazırlayın. Ceviz içi, toz şeker ve tarçını karıştırın.

Hamur için, bir kaba unu alın. Ortasını açarak sıvı yağ, süt, yoğurt, yumurta, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyin. Karışımı yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. İç harcı ekleyin ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.

Hazırlanan tatlıları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Şerbet için, su ve toz şekeri kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu sıkarak 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları ılık şerbetle buluşturun. Tatlılar şerbeti çektikten sonra üzerine hindistancevizi serpip servis yapın.

Afiyet olsun!

SÜTLÜ NURİYE'NİN TARİHÇESİ

Sütlü nuriye tatlısın hikayesi şöyle; Özgür ansiklopedi Vikipedi’ye göre, 12 Eylül döneminde bir generalin, satın aldığı baklavanın fiyatının yüksekliğini, İstanbul’da görevli asker ve İstanbul Belediye Başkanı İsmail Hakkı Akansel’e şikayet etmesi üzerine, o sene baklavanın satış fiyatının üst sınırıyla ilgili liste yayınlanmıştır. Ancak belirlenen fiyatın, baklava maliyetini kurtarmaması üzerine, Güllüoğlu Baklavaları sahipleri, narh fiyatı dahilinde satılabilecek maliyette bir baklava yapmanın çaresini aramış; fıstık yerine fındık kullanılmış, süt ilave edilerek de tatlının gramajı arttırılmıştır. Böylelikle ihtilal muktedirlerinin vazettikleri fiyatta satılabilecek, görece düşük maliyeti baklava yapılmış oldu.

Tatlının ismi ile ilgili olarak, tatlının mucidi Güllüoğlu Baklavaları sahibi Nejat Güllü şunları söylemiştir; Maliyeti düşük ancak oldukça da lezzetli olan bu tatlıya oluşturulan listede olmayan, ilginç bir isim vermek istediklerini, sonunda da Sütlü Nuriye ismine karar verdikleri, bu tatlının isminin nereden geldiği çok merak edildi ama bu ismin hiçbir anlamı, hiçbir hikayesi yoktu. Bizim esas amacımız bu tatlıyı insanlara sevdirebilmekti dedi.

Masterchef programına katılan ve Güven Tatlı işletmesinin sahibi Metin Güven'in söylediğine göre ise; babasına ait Diyarbakırlı bir kadın çalışanının icaat ve imalidir, dedi.

Süt, fındık veya badem ve şeker ile hazırlanan sütlü nuriye, ihtilal baklavası ismiyle de bilinir. Diyarbakır mutfağıyla özdeşleşen bu tatlı, vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.