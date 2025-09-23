Cheesecake’in en farklı hali: San sebastian

Son yıllarda pastanelerin ve ev mutfaklarının en çok tercih edilen tatlılarından biri haline gelen san sebastian cheesecake, diğer cheesecakelerden farklı olarak tabansız hazırlanıyor. Yüksek ısıda pişirilerek üstü hafif yanık bir görünüm kazanan bu özel tatlı, içinin akışkan ve yumuşacık kalmasıyla biliniyor. İspanya’nın Bask bölgesine özgü bu lezzet, pratik hazırlanışı ve şık sunumuyla tatlı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Peki, cheesecake’in en farklı hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte san sebastian tarifi...

Malzemeler

600 g taze krema peyniri (labne de kullanılabilir)

1 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

2 su bardağı krema (400 ml)

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Yapılışı