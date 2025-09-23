Cheesecake’in en farklı hali: San sebastian

Son yıllarda pastanelerin ve ev mutfaklarının en çok tercih edilen tatlılarından biri haline gelen san sebastian cheesecake, diğer cheesecakelerden farklı olarak tabansız hazırlanıyor. Yüksek ısıda pişirilerek üstü hafif yanık bir görünüm kazanan bu özel tatlı, içinin akışkan ve yumuşacık kalmasıyla biliniyor. İspanya’nın Bask bölgesine özgü bu lezzet, pratik hazırlanışı ve şık sunumuyla tatlı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Peki, cheesecake’in en farklı hali olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte san sebastian tarifi...
Malzemeler
- 600 g taze krema peyniri (labne de kullanılabilir)
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 adet yumurta
- 2 su bardağı krema (400 ml)
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
Yapılışı
- Oda sıcaklığındaki krema peynirini ve şekeri mikserle pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpın.
- Yumurtaları teker teker ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
- Kremayı ekleyin, ardından unu ve vanilini ekleyip düşük devirde karıştırın.
- Yağlı kâğıt serilmiş kelepçeli kalıba karışımı aktarın. (Yağlı kâğıdın kenarlarını biraz buruşturursanız klasik San Sebastian görüntüsü elde edersiniz.)
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Üzeri kızarıp hafif yanık görünüme ulaştığında fırından çıkarın.
- Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında en az 5-6 saat, tercihen 1 gece dinlendirin.