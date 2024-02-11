Çikolatadan gelen lezzet tatlaması: Yalancı Profiterol ile tatlı krizlerine elveda...

Yayınlanma: 11.02.2024 - 20:49

Güncelleme: 11.02.2024 - 20:49

Tatlı krizlerine karşı hızlı ve pratik bir çözüm arayanlar için enfes bir tarif: Yalancı Profiterol! İster misafirlerinizi ağırlarken, ister ani tatlı isteklerinizi karşılamak için mükemmel bir alternatif. Bu nefis tarifle, gerçek profiterollerin lezzetini evinizde kolayca yakalayabilirsiniz. İçi pürüzsüz vanilyalı kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla tam bir şölen yaşatan bu tarif, sizi adeta bir pastane şefi gibi hissettirecek. İşte, Yalancı Profiterol ile tatlı krizlerine elveda...

MALZEMELER

Krema İçin:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1/2 su bardağı şeker

1 paket vanilin

1 yumurta sarısı

Ara Katmanlar İçin:

Kedidili bisküvi

Çikolata Sosu İçin:

100 gram sütlü çikolata

1/2 su bardağı süt

YAPILIŞI

Krema için, bir tencerede süt, un, nişasta, şeker ve vanilini karıştırılır.

Ocak açılır ve karışım sürekli karıştırılarak koyu bir kıvam alana kadar pişirilir.

Yumurta sarısı eklenip hızlıca karıştırarak kremanın içine ilave edilir. Karışım kaynamaya başlayana kadar pişirilir.

Krema kaynadıktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Çikolata sosu için, çikolata rendelenir ve süt ile birlikte benmari usulü eritilir.

Kedidili bisküviler ile krema karıştırılarak servis tabağına yerleştirilir.

Hazırlanan çikolata sosu krema ve kedidili karışımının üstüne dökülür.