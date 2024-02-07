Tatlı krizlerini pişman olmadan atlatın! İşte birbirinden lezzetli, şekersiz 3 tatlı tarifi...
Diyetteyken birçok insan tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde geçiştirecek, şekersiz ve lezzetli tarifler arıyor. Peki rafine şekersiz tatlı tarifleri nelerdir? İşte birbirinden lezzetli, şekersiz 3 tatlı tarifi...
Kilo verme sürecinde en çok özlenen ve vazgeçilmesi zor olan şey tatlıdır. Ancak şeker deposu tatlıları tercih etmektense, hafif geçişlerle ve sağlıklı tatlılarla bu ihtiyaç giderilebilir. Peki rafine şekersiz tatlı tarifleri nelerdir? İşte birbirinden lezzetli, şekersiz 3 tatlı tarifi...
1. Cevizli Hurmalı Şipşak Brownie
Malzemeler:
2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış hurma
5-6 yemek kaşığı kakao (hoşlandığın yoğunluğa göre belirleyebilirsin)
1,5 tatlı kaşığı bal
Çeyrek kahve fincanı kadar su
2 su bardağı kadar ceviz içi
1 çay kaşığı vanilya özü
Yapılışı:
Tüm malzemeleri birlikte robottan geçirip karışımı bir kaba aktarın. Kabı küçük ama yüksekçe seçersen, brownie daha hacimli görünecektir. Dilersen de geniş ve alçak bir kapta daha ince bir kesit elde edebilirsiniz. İki üç saat kadar buzdolabında dinlendirip tüketebilirsiniz. Afiyet olsun !
2. Yulaflı Unsuz Kurabiye
Malzemeler:
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı esmer şeker
1 adet yumurta
2 su bardağı yulaf
1 küçük kase ceviz
60 gram bitter çikolata
Yapılışı:
Tereyağ, şeker ve yumurtayı çırpın. Üzerine yulaf, ceviz ve çikolatayı da ekleyip karıştırın. Elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Fırın tepsisine dizin ve 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kontrollü pişirin. Yulaflı unsuz kurabiye tarifiniz hazır. Afiyet olsun !
3. Fıstık Ezmeli Sufle
Malzemeler:
2 adet yumurta beyazı
4 yemek kaşığı şekersiz fıstık ezmesi
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kakao
Yapılışı:
Yumurta beyazını katı bir kıvam alana kadar mikserle çırpın. Fıstık ezmesi ve balı ayrı bir kaba alarak güzelce karıştırın. Yumurta beyazını 3 seferde ballı fıstık ezmesine eklerek, spatula yardımıyla köpüğünü söndürmeden karıştırın. Sufle kaplarını hafifçe yağlayıp kakao ile kaplayın. Karışımı kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Afiyet olsun !
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