Geceleri tatlı krizini bastıran enfes lezzet: Yulaflı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 09.02.2025 - 00:21

Güncelleme: 09.02.2025 - 00:21

Geceleri aniden bastıran tatlı krizlerini sağlıklı ve lezzetli bir alternatifle gidermek ister misiniz? Şeker ve işlenmiş gıdalar yerine doğal malzemelerle hazırlanan yulaflı kurabiye, hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de uzun süre tok tutar. İçeriğindeki lif, sağlıklı yağlar ve doğal tatlandırıcılar sayesinde hafif ve besleyici bir atıştırmalık olan bu kurabiyeler, kahve veya süt eşliğinde keyifle tüketilebilir. Peki, geceleri tatlı krizini bastıran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, yulaflı kurabiye tarifi...

YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet olgun muz (tatlandırmak için)

2 yemek kaşığı bal veya hurma özü

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

1 çay bardağı kuru üzüm veya damla çikolata (isteğe bağlı)

YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayarak ısıtmaya başlayın.

Olgunlaşmış muzu bir çatal yardımıyla iyice ezerek püre haline getirin.

Muz püresine bal, Hindistan cevizi yağı ve vanilya özütünü ekleyerek karıştırın.

Yulaf ezmesini ve tarçını ekleyerek karışımı iyice harmanlayın.

Ceviz, fındık, kuru üzüm veya damla çikolata gibi ek malzemeleri ekleyerek karıştırın.

Karışımdan küçük parçalar alarak yuvarlak veya hafif yassı kurabiyeler yapın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Hafif kızardığında fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!