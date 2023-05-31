Lezzeti sınırları aştı! Çılbır nasıl yapılır? Çılbır tarifi...

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:09

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:17

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, Ahmed Vefik Paşa'nın 1876 yazdığı Lehce-ı Osmani adlı kitabında çıpıl, çırpırın yoğurtlu yağsız yumurta taamı olarak geçmektedir. 2018 yılında Hollanda'da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı olan çılbır şimdi de ABD'nin köklü gazetesi New York Times tarafından tanıtıldı. New York Times Twitter hesabından çılbır tarifi paylaştı. Peki, ünü Türkiye sınırlarını aşan çılbır nasıl yapılır? İşte çılbır tarifi...

ÇILBIR MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 kase süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pulbiber

Nane

2 su bardağı su

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir tavada 2 bardak suyu kaynatın. Suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Yumurtaları kaynayan suyun içine sarıları dağılmayacak şekilde yavaşça kırın. Pişmeye bırakın. 3-4 dakika pişirdikten sonra kevgir yardımıyla servis tabağına alın. Yumurta sarıların tam pişmemiş olmasına dikkat edin. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Üzeri için pul biber, kırmızı toz biber ve naneyi, tereyağıyla kavurup, yoğurdun üzerine ekleyin. Afiyet olsun…