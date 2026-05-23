Çıtır çıtır enfes atıştırmalık: Zeytinyağlı biberiyeli kraker tarifi

Ev yapımı krakerler, hem katkı maddesiz oluşu hem de damak zevkine göre çeşitlendirilebilmesi sayesinde son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Zeytinyağlı biberiyeli kraker ise hem hafif hem de aromatik yapısıyla öne çıkan en özel tariflerden biridir. İşte çıtır çıtır zeytinyağlı biberiyeli kraker tarifi...

ZEYTİNYAĞLI BİBERİYELİ KRAKER TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru biberiye (veya taze biberiye)

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için: çörek otu veya susam

ZEYTİNYAĞLI BİBERİYELİ KRAKER YAPILIŞI

Un, tuz ve kabartma tozunu bir kaba alın.

Üzerine zeytinyağı ve suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Biberiyeyi hamura ekleyip tekrar yoğurun.

Hamuru ince olacak şekilde merdane ile açın.

İstediğiniz şekillerde kesin ve fırın tepsisine dizin.

Üzerine çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15–20 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!