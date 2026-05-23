Balkan mutfağının enfes lezzeti: Kaymaçina tarifi

Kaymaçina, kökeni Balkan mutfağına dayanan, süt ve yumurtanın fırında pişirilmesiyle hazırlanan hafif ve pratik bir tatlıdır. Üzeri nar gibi kızaran, içi ise puding kıvamında yumuşacık olan bu tatlı, özellikle sütlü tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alır. İşte kadifemsi dokusuyla kaymaçina tarifi...

KAYMAÇİNA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)

KAYMAÇİNA YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Sütü ekleyip karıştırın.

Un ve vanilini ilave ederek pürüzsüz bir karışım elde edin.

Yağlanmış fırın kabına karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Üzeri kızarıp hafif çatlaklar oluştuğunda fırından alın.

Oda sıcaklığında dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!