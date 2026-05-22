İpeksi sosuyla Hardallı ve Kremalı Tavuk tarifi...

Fransız mutfağında soslar her şeydir. Klasik tavuk yemeklerinde genellikle domates veya soya sosu kullanılırken, hardal ve kremanın birleşimi yemeğe inanılmaz bir derinlik ve hafif mayhoş, zengin bir karakter katar. Bu tarifi özel kılan, Dijon hardalının (veya taneli hardalın) kremayla pişerken o keskin tadını bırakıp yemeğe sadece nefis bir aroma ve yoğunluk vermesidir. Sadece 20 dakikada, tek bir tavada hazırlayacağınız bu lüks lezzeti, fırınlanmış bebek patatesler veya sade bir makarna eşliğinde sunabilirsiniz. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 adet bütün tavuk göğsü (Ortadan enlemesine ikiye kesilip inceltilmiş - toplam 4 ince fileto)

2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

1 adet orta boy kuru soğan (veya 2 adet şalot soğanı - çok ince kıyılmış)

2 diş ezilmiş sarımsak

1 kutu (200 ml) sıvı krema

1 yemek kaşığı dolusu Dijon hardalı (Eğer taneli hardalınız varsa yarım kaşık ondan, yarım kaşık normal hardaldan da karıştırabilirsiniz)

Yarım su bardağı sıcak tavuk suyu (veya sıcak su)

Bir tutam ince kıyılmış taze tarhun veya maydanoz (Servis için)

ADIM ADIM TARİF

İnceltilmiş tavuk filetolarını tuz ve karabiberle hafifçe tatlandırın. Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağını (1 yemek kaşığı) kızdırın. Tavukları orta-yüksek ateşte, her iki yüzü de altın sarısı olup mühürlenene kadar (yaklaşık 3-4 dakika) pişirin ve tavadan alıp kenarda bekletin. (Tavukların içi tam pişmemiş olabilir, sosun içinde pişmeye devam edecekler).

Tavukları aldığınız ve içinde lezzetli yağı kalan aynı tavaya kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. İncecik kıyılmış soğanları ve sarımsağı ilave edip, soğanlar şeffaflaşana dek soteleyin.

Sotelediğiniz soğanların üzerine sıcak tavuk suyunu ekleyin. Bir tahta kaşıkla tavanın dibine yapışan o lezzetli tavuk kalıntılarını (deglaze işlemi) kazıyarak sosa karıştırın ve suyun yarısı buharlaşana dek kaynatın.

Ocağın altını kısın. Tavaya sıvı kremayı ve hardalı ilave edin. Çırpıcıyla veya kaşıkla hardal kremanın içinde tamamen eriyip sos pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sos hafifçe tıkırdamaya başladığında tuzunu kontrol edin.

Kenarda bekleyen mühürlenmiş tavukları (varsa tabakta biriken sularıyla birlikte) tıkırdayan sosun içine geri koyun. Tavukların sosu iyice çekip tamamen pişmesi ve sosun koyulaşması için kapağı açık şekilde 5-6 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

Sos istediğiniz yoğun (ipeksi) kıvama geldiğinde ocaktan alın. Tavuk filetolarını servis tabaklarına alıp, üzerlerine tavadaki o efsanevi hardallı kremadan bolca gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz veya tarhun serperek sıcak sıcak servis yapın.