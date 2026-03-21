Çıtır çıtır katlarıyla geleneksel lezzet: Ev baklavası tarifi

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan baklava, ustalık isteyen tarifler arasında yer alıyor. Ancak doğru teknikler ve püf noktalarıyla evde de mükemmel sonuç elde etmek mümkün. İncecik açılan hamuru, bol cevizli iç harcı ve dengeli şerbetiyle ev baklavası tarifi adım adım anlatılıyor.

EV BAKLAVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

İçi için:

2 su bardağı ince çekilmiş ceviz

Açmak için:

Nişasta

Üzeri için:

200 gram tereyağı (eritilmiş)

Şerbeti için:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Hamur için yumurta, süt, sıvı yağ, yoğurt ve sirkeyi karıştırın.

Kabartma tozu, tuz ve unu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın ve üzerini örtüp dinlendirin.

Bezeleri nişasta yardımıyla incecik açın.

Tepsiyi yağlayıp açtığınız yufkaları aralarına ceviz serpiştirerek üst üste dizin.

Baklavayı dilimleyin ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün.