Çıtır çıtır lezzet: Evde paçanga böreği tarifi

Türk mutfağının sevilen hamur işlerinden biri olan paçanga böreği, çıtır yufka arasında eriyen kaşar peyniri ve pastırma ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle Ramazan sofralarında, kahvaltılarda ve misafir ikramlarında sıkça tercih edilen bu börek, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu iç harcıyla öne çıkıyor. Kızartılarak yapılan geleneksel paçanga böreği, isteğe göre fırında da pişirilebiliyor. İşte adım adım paçanga böreği tarifi...

Malzemeler

3 adet yufka

150 g pastırma (çemensiz)

150 g kaşar peyniri (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet domates (çekirdekleri alınmış, küçük doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı