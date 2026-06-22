Çıtır dokusu ve enfes aromasıyla: Kadayıflı kurabiye tarifi

Tatlılarda alışılmışın dışına çıkmayı sevenler için kadayıflı kurabiye, hem geleneksel hem de modern lezzetleri bir araya getiren özel bir tarif. Çıtır çıtır kavrulmuş tel kadayıfın yumuşak kurabiye hamuruyla buluştuğu bu nefis lezzet, tahinin kendine has aroması ve cevizin kıtır dokusuyla zenginleşiyor. İşte kıyır kıyır kadayıflı kurabiye tarifi...

KADAYIFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı tahin

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı kavrulmuş kadayıf

1 kahve fincanı ceviz içi

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

KADAYIFLI KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına un dışındaki tüm malzemeleri alın.

Tahin, şeker, sıvı yağ, kavrulmuş kadayıf ve ceviz içini güzelce karıştırın.

Karışıma unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Ardından kabartma tozu ve vanilini ekleyerek hamuru toparlayın.

Hazırladığınız kurabiye hamurundan parçalar koparın.

Elinizle yuvarlayarak veya dondurma kaşığı yardımıyla şekil vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Üzeri hafif renk aldığında fırından çıkarın.

Kadayıflı kurabiyeleri kısa süre dinlendirdikten sonra çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!