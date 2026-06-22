Kahvaltıya glütensiz ve doyurucu lezzet: Socca tarifi

Kahvaltı sofralarına yenilik katmak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken socca, geleneksel tariflerden farklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yalnızca birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu lezzet, kısa sürede hazırlanması ve doyurucu özelliğiyle günün her saatinde keyifle tüketilebiliyor. İşte enfes tadıyla socca tarifi...

SOCCA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı (tepeleme) nohut unu

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

SOCCA YAPILIŞI

Nohut ununu derin bir karıştırma kabına alın.

Üzerine yumurta ve sütü ekleyin.

Kimyon, tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.

Hazırladığınız karışımı tavaya dökerek tabana eşit şekilde yayın.

Alt yüzeyi kızarınca dikkatlice çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Her iki tarafı da altın rengini aldığında ocaktan alın.

Sıcak servis ederek afiyetle tüketin.

Afiyet olsun!