Hem şerbetli hem sütlü: Bir dilimi asla yetmeyecek Kıbrıs Tatlısı tarifi...

İçinde un bulunmayan, bol ceviz ve Hindistan cevizi ile hazırlanan kekinin hafif bir şerbetle ıslatıldığı, üzerindeki ferah muhallebisiyle damakları şenlendiren Kıbrıs Tatlısı, çay saatlerinin tartışmasız yıldızı. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Unsuz Kek İçin:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz içi

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Şerbeti İçin:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Hafif Muhallebisi İçin:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı nişasta (Buğday veya mısır)

1 paket vanilya

1 paket toz krem şanti (Piştikten sonra eklenecek)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Tatlının keki sıcak, şerbeti soğuk olmalı. Bu nedenle önce su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp içine vanilyayı ekleyin ve tamamen soğumaya bırakın.

Derin bir kapta yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından galeta unu, Hindistan cevizi, ceviz içi ve kabartma tozunu ekleyip bir spatula ile iyice karıştırın. (Harcı biraz katı olacaktır, bu normaldir).

Harcı yağlanmış dikdörtgen veya kare bir borcama eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 160°C fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin ve şerbeti çekmesi için kenarda bekletin.

Süt, nişasta ve şekeri bir tencereye alın. İçinde topak kalmayacak şekilde çırpın ve ocağa alın. Sürekli karıştırarak koyulaşıp göz göz olana kadar pişirin.

Muhallebi piştikten sonra ocaktan alın, vanilyayı ekleyin. Muhallebi ilk sıcağını atıp hafif ılındığında içine toz krem şantiyi (toz halinde) dökün ve mikserle 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.

Hazırladığınız pürüzsüz muhallebiyi, şerbetini çeken kekin üzerine eşit şekilde yayın.

Tatlının üzerini bolca Hindistan cevizi ile kaplayın. Tamamen soğuması ve dilimlerin düzgün çıkması için buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.