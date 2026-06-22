Kahvaltıyı ziyafete çeviren klasik: Ekmek bandırtan kıymalı yumurta tarifi...

Hafta sonu kahvaltılarının veya "Bugün yemek yapmaya hiç halim yok" denilen akşamların en doyurucu, en kurtarıcı lezzeti! Tereyağında nar gibi kavrulan soğanın, biberin ve kıymanın üzerine kırılan yumurtalarla tavada cızırdayan bu klasik, sofradaki herkesin iştahını kabartacak. Yumurtanın o akışkan sarısına taze ekmek banıp yemenin keyfi ise paha biçilemez. İşte kıvamı asla şaşmayan, tam ölçülü kıymalı yumurta tarifi...

MALZEMELER

200 gram orta yağlı dana kıyma

3 adet yumurta

1 adet orta boy kuru soğan (Çok ince yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (İnce ince doğranmış)

1 adet orta boy domates (Kabukları soyulup küp küp doğranmış) - İsteğe bağlı, harcı sulandırması için harika olur.

1,5 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve ısıtın. Kıymayı ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp tamamen çekene kadar (rengi dönüp hafifçe kavrulana dek) sürekli karıştırarak pişirin.

Suyunu çeken kıymanın üzerine tereyağını ekleyip eritin. İncecik doğradığınız soğanları ve yeşil biberleri ilave edin. Soğanlar tamamen eriyip şeffaflaşana kadar orta ateşte kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış domatesleri ve baharatları (tuz, karabiber, pul biber) tavaya ekleyin. Domatesler suyunu salıp hafifçe eriyene kadar 3-4 dakika daha pişirin. (Harcın çok kurumamasına, hafif sulu kalmasına özen gösterin).

Tavada pişen ve lezzetlenen kıymalı harcın içinde, bir tahta kaşık yardımıyla yumurtaları kıracağınız 3 adet küçük boşluk (yuva) açın.

Yumurtaların Kırılması: Açtığınız bu yuvalara yumurtaları sarılarını patlatmamaya dikkat ederek dikkatlice kırın. Yumurtaların beyaz kısımlarının üzerine bir çatalın ucuyla çok hafifçe dokunarak beyazların harca karışıp daha hızlı pişmesini sağlayın. (Sarılara dokunmuyoruz).

Ocağın altını kısın ve tavanın kapağını kapatın. Yumurtaların beyazı tamamen pişene, sarısı ise kayısı kıvamında (akışkan) kalana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin.

Ocaktan aldığınız dumanı tüten tavanın üzerine dilerseniz bir tutam daha pul biber serpiştirin ve tavayı hiç bozmadan, sıcak taze ekmekle birlikte doğrudan masaya getirerek servis yapın.