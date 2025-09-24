Çıtır kaplamasıyla damak çatlatan enfes lezzet: Midye tava tarifi

Altın sarısı kızaran çıtır hamurun içinde yumuşacık midyeler, yanında gelen özel tarator sosuyla adeta bir şölen sunar. Dışarıda yemeye alışık olduğumuz bu lezzeti, doğru püf noktalarıyla evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, çıtır kaplamasıyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis midye tava tarifi...

MİDYE TAVA TARİFİ

Malzemeler

500 gram temizlenmiş midye içi

1 su bardağı un

1 su bardağı mısır unu

1 şişe maden suyu (soğuk)

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

Tarator sos için:

1 su bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1 dilim bayat ekmek içi

1 çay bardağı sirke

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

MİDYE TAVA YAPILIŞI

Un, mısır unu, tuz ve maden suyunu karıştırarak akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Temizlenmiş midye içlerini hazırladığınız karışıma batırın.

Derin bir tavada yağı ısıtın.

Midyeleri kızgın yağa atarak altın sarısı olana kadar kızartın.

Ceviz, sarımsak, ekmek içi, sirke, tuz ve zeytinyağını rondodan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin.

Kızaran midyeleri yağını süzdürerek çıkarın ve yanında tarator sosla servis edin.

Afiyet olsun!