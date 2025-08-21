Çıtır patatesle kat kat lezzet: Çökertme kebabı tarifi

Ege’nin en özel yemeklerinden biri olan Çökertme Kebabı, hem sunumuyla hem de zengin lezzetiyle sofraların yıldızı oluyor. İncecik doğranıp kızartılan patateslerin üzerine sarımsaklı yoğurt, kavrulmuş etler ve nefis bir domates sosu eklenerek hazırlanan bu kebap, özellikle Bodrum’da adını duyurmuş geleneksel bir tarif. Hem pratik hazırlanışı hem de doyuruculuğuyla evde de kolayca yapılabilen Çökertme Kebabı, davet sofralarında fark yaratıyor. Peki, çıtır patatesle kat kat lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, çökertme kebabı tarifi...
Malzemeler
Et için:
- 500 gr dana bonfile veya antrikot (ince jülyen doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
- Tuz, karabiber, kekik
Patates kızartması için:
- 3-4 adet patates (ince kibrit çöpü şeklinde doğranmış)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yoğurt sosu için:
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Bir tutam tuz
Domates sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 adet rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı
- Etleri zeytinyağı, sarımsak, yoğurt ve baharatlarla harmanlayın. En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Kibrit çöpü gibi ince doğranmış patatesleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın, kağıt havlu üzerine alın.
- Yoğurt, sarımsak ve tuzu karıştırın, kenarda bekletin.
- Tereyağını tavada eritin, salça ve rendelenmiş domatesi ekleyip pişirin. Baharatlarla tatlandırın.
- Dinlenen etleri kızgın tavada yüksek ateşte hızlıca kavurun.
- Servis tabağına önce çıtır patatesleri yayın, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Etleri yerleştirin, en üste domates sosunu dökün.