Çıtır patatesle kat kat lezzet: Çökertme kebabı tarifi

Ege’nin en özel yemeklerinden biri olan Çökertme Kebabı, hem sunumuyla hem de zengin lezzetiyle sofraların yıldızı oluyor. İncecik doğranıp kızartılan patateslerin üzerine sarımsaklı yoğurt, kavrulmuş etler ve nefis bir domates sosu eklenerek hazırlanan bu kebap, özellikle Bodrum’da adını duyurmuş geleneksel bir tarif. Hem pratik hazırlanışı hem de doyuruculuğuyla evde de kolayca yapılabilen Çökertme Kebabı, davet sofralarında fark yaratıyor. Peki, çıtır patatesle kat kat lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, çökertme kebabı tarifi...

Malzemeler

Et için:

500 gr dana bonfile veya antrikot (ince jülyen doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı yoğurt

Tuz, karabiber, kekik

Patates kızartması için:

3-4 adet patates (ince kibrit çöpü şeklinde doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yoğurt sosu için:

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Bir tutam tuz

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet rendelenmiş domates (veya 1 su bardağı domates püresi)

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı