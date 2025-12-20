Dakikalar içinde hazır: MasterChef dumpling tarifi...

Farklı mutfaklarda küçük dokunuşlarla karşımıza çıkan dumpling, hem doyurucu hem de çok yönlü bir lezzet. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ister ana yemek ister atıştırmalık olarak sofralara yakışıyor. İşte püf noktalarıyla birlikte kıymalı klasik dumpling tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

½ çay kaşığı tuz

¾ su bardağı ılık su

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet küçük soğan (çok ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı susam yağı (isteğe bağlı ama çok yakışır)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı ince doğranmış taze soğan

Pişirmek için:

Biraz sıvı yağ

½ çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Un ve tuzu bir kaba alın, azar azar ılık su ekleyerek sertçe olmayan ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Tüm iç harç malzemelerini bir kapta iyice yoğurun.

Harcın homojen olması lezzet açısından önemlidir.

Hamuru bezelere ayırın.

Her bezeyi ince yuvarlak olacak şekilde açın (çay bardağı ağzı ile kesebilirsiniz).

Ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.

Kenarlarını yarım ay şeklinde kapatıp büzerek şekil verin.

Geniş bir tavaya az yağ koyun.

Dumplingleri dizip altları kızarana kadar pişirin.

Ardından tavaya ½ çay bardağı su ekleyip kapağını kapatın.

Suyunu çekene kadar buharda pişsin.

Kapak açıldıktan sonra altı tekrar çıtırlaşana kadar birkaç dakika daha pişirin.