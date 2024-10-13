Tatlı krizine ferah bir dokunuş: Limonlu Brownie tarifi...

Yayınlanma: 13.10.2024 - 20:28

Güncelleme: 13.10.2024 - 20:28

Tatlılara ferahlatıcı bir dokunuş katmak isteyenler için limonlu brownie harika bir alternatif! Klasik çikolatalı brownie'nin aksine, limonun eşsiz tadı ve yoğun aromasıyla hazırlanan bu tarif, tatlı ve ekşi dengesini mükemmel bir şekilde sunuyor. İşte leziz brownie tarifi...

MALZEMELER

¾ su bardağı beyaz tam buğday unu

½ çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı tuz

½ su bardağı tuzsuz tereyağı (yumuşamış)

? su bardağı toz şeker

3 büyük yumurta

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi + 1 tatlı kaşığı (ayrılmış)

3 yemek kaşığı limon suyu (ayrılmış)

1 tatlı kaşığı vanilya

½ su bardağı pudra şekeri (glazür için)

HAZIRLANIŞI

Fırını 175°C'ye ısıtın ve 20x20 cm boyutlarında bir fırın kabını yağlayın ya da pişirme kağıdı ile kaplayın.

Bir kasede unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın.

Ayrı bir büyük kasede, yumuşamış tereyağını ve toz şekeri mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip karıştırın. 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi, 2 yemek kaşığı limon suyu ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın.

Unlu karışımı tereyağlı karışıma azar azar ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı yağladığınız fırın kabına dökün ve spatula yardımıyla düzeltin.

Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika, ortasına batırılan kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Brownienizi fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Küçük bir kasede pudra şekerini, kalan 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi ve 1 yemek kaşığı limon suyu ile karıştırın. Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Brownieniz tamamen soğuduğunda üzerine hazırladığınız limonlu glazürü dökün ve düzeltin.

Glazürün sertleşmesi için bir süre bekleyin, ardından dilimleyerek servis yapın.