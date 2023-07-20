Demirhindi şerbeti tarifi... Demirhindi şerbeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:01

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:01

Demirhindi adı Arapçada “hint hurması” adı verilen “tamr-i hindi”den gelmektedir. Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır’da da yetiştirilen bir ağaç türü. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak da kullanılıyor. Keçiboynuzu meyvelerine benzeyen koyu kestane renginde meyveleri bulunmaktadır. Ortalama 150 yıl ömrü olan bir ağaçtır. Susuzluk giderici olarak ünlenen bu bitki Osmanlı Mutfağına’da girmiştir. Eskiden demirhindi şerbeti İstanbul’un bir özelliğiydi. Beyazıt ve Eminönü ve diğer meydan ve caddelerde seyyar şerbetçiler, bardaklara demirhindi şerbeti doldururlardı. Geleneksel şerbetlerin iki türlü yapımı olduğu söylenmektedir. Bunlardan birinci yöntem meyvenin suyunun sıkılması ve buna şeker eklenmesidir. İkinci yöntemde ise meyvenin şırasının şekerle birlikte kaynatılması ve sonra da soğumaya bırakılmasıdır. İkinci yöntemle daha çok koyu şerbetler elde edilir. Bunlar birincilere göre daha uzun süre dayanırlar ve içilecekleri zaman genellikle üzerlerine bir miktar soğuk su eklenerek karıştırılır ve şerbet istenen kıvama getirilir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Demirhindi, Osmanlı Mutfağı’nda oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın en sevdiği içecektir ve içerisinde 41 çeşit baharat bulunmaktadır. Anlatılan en ünlü efsanesi şöyledir; Kanuni Sultan Süleyman sıcak bunaltıcı bir yaz günü yeniçeri ziyaretine gider. Susamış ve soğuk bir şerbet istemiş. Padişaha ait bir tas içinde hemen buz gibi bir demirhindi şerbeti ikram edilmiş. Kanuni bu şerbeti o kadar çok sevmişki o tası altınla doldurtup, şerbeti yapan ustayı ödüllendirmiş ve sofrasından eksik etmemiş…

DEMİRHİNDİ NASIL TÜKETİLİR?

Demirhindi, ülkemizde en çok şerbet olarak tüketilir. Özellikle yaz aylarında soğuk olarak susuzluğu giderdiği için tercih edilir.



Demirhindi meyvelerini sade bir şekilde tüketmek de mümkündür. Demirhindi meyvelerinin üzerine bir miktar şeker serpip yenebilir.



Demirhindinin etli kısımları, mutfaklarda baharat olarak kullanılır. Çorba ve salatalarda kullanılır.



Demirhindi kurutulup baharat haline getirildikten sonra, reçellerde ve soslarda kullanılır.



Son yıllarda demirhindi çayı tüketimi de oldukça yaygındır.

DEMİRHİNDİ NEREDEN ALINIR?

Demirhindi, aktarlarda, Mısır Çarşısı’nda bulunabiliyor. Online alışveriş sitelerinden de temin edebilirsiniz...

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler



200 gr. demirhindi



2 su bardağı toz şeker



10 su bardağı su



Çubuk tarçın, karanfil



Yapılışı



Öncelikle demirhindiyi suya tutup hafifçe tozu gitsin diye yıkayın. Tencereye 1 litre su ekleyip bir gece önceden bekletin. Sonra içindeki suyu dökmeden orta ateşte pişirmeye başlayın. Çubuk tarçın, karanfili ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edip, kısık ateşe alın. Şeker eriyince ocaktan alıp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığına gelince tel süzgecin üstüne temiz bir tülbent sererek süzün. Buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun…



Not: Demirhindi şerbeti yaparken şeker yerine bal kullanabilirsiniz. Balı şerbet ılındıktan sonra eklemeyi unutmayın. Şerbete limon, zencefil, zerdeçal, yıldız anason ve kakulede ekleyebilirsiniz.









