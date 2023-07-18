Kavun çekirdeklerini sakın atmayın!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:26

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:26

Bugüne dek kavun çekirdeklerini hızlıca sıyırıp çöpe attıysanız çok üzüleceksiniz. İşte sizlere kavun çekirdekleriyle hazırlanan yaz aylarında içinizi ferahlatan bir içecek… Osmanlı’da sübye olarak da anılan kavun sütü tarifi…

KAVUN SÜBYESİ (KAVUN SÜTÜ) TARİFİ

Malzemeler



1 adet kavunun çekirdekleri



2 su bardağı su



Dilerseniz bal, hurma veya şeker



Yapılışı



Öncelikle kavunu ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Kavun çekirdeklerini mutfak robotuna alıp parçalanıp süt kıvamını alana kadar iyice çekin. Ardından 2 bardak suyu ekleyip, çırpmaya devam edin. Dilerseniz bal veya hurma ekleyip, tekrar çekin. Buzdolabında bekletip ya da süzdükten sonra hemen soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



