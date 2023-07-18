Kavun çekirdeklerini sakın atmayın!

Kavun yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri. %95'i su olan kavun, içerdiği zengin vitamin, mineral içeriğiyle sağlığımıza oldukça faydalı bir besin. Ancak kavunun çekirdekleri de gerçek bir şifa deposudur. Genellikle çoğu kişi tarafından kavun kesilince çekirdekleri atılır. İşte kavun çekirdeklerini değerlendirmenin en güzel yolu…

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:26
Kavun çekirdeklerini sakın atmayın!
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Bugüne dek kavun çekirdeklerini hızlıca sıyırıp çöpe attıysanız çok üzüleceksiniz. İşte sizlere kavun çekirdekleriyle hazırlanan yaz aylarında içinizi ferahlatan bir içecek… Osmanlı’da sübye olarak da anılan kavun sütü tarifi… 

KAVUN SÜBYESİ (KAVUN SÜTÜ) TARİFİ

Malzemeler

1 adet kavunun çekirdekleri

2 su bardağı su

Dilerseniz bal, hurma veya şeker

Yapılışı

Öncelikle kavunu ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın. Kavun çekirdeklerini mutfak robotuna alıp parçalanıp süt kıvamını alana kadar iyice çekin. Ardından 2 bardak suyu ekleyip, çırpmaya devam edin. Dilerseniz bal veya hurma ekleyip, tekrar çekin. Buzdolabında bekletip ya da süzdükten sonra hemen soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.


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