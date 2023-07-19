Ekşimiş yoğurttan lor peyniri nasıl yapılır?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:55

Güncelleme: 19.07.2023 - 10:55

Lor, kesik, çökelek, ekşimik yöreye göre adları değişsede, lezzetleri hemen hemen aynı. Hazır satılan lor; genellikle inek sütünden elde edilen, peynir üretilirken ortaya çıkan peynir altı suyunun kazanda ısıtılarak pıhtılaştırılması sonucunda elde edilmektedir. Ardından oluşan pıhtılar, bez yardımı ile süzülmektedir. Ama evlerimizde yoğurttanda lor peyniri yapabiliriz. Buzdolabınızda gereğinden fazla mayalanmış veya ekşimiz yoğurdunuzu lor peyniri yaparak değerlendirebilirsiniz. Sürdürülebilir mutfak için israf etmeyelim! Ekşimiş yoğurttan lor çökelek nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi ve kullanım alanları….

EKŞİMİŞ YOĞURTTAN LOR

Malzemeler



Ekşimiş yoğurt



1 tatlı kaşığı tuz (yoğurt oranına göre artırabilirsiniz)



1 tatlı kaşığı sirke (yoğurt oranına göre artırabilirisiniz)



Yoğurt sulu değilse biraz su



Veya bozulmaya yakın süt



Süzmek için beyaz tülbent



Yapılışı



Öncelikle yoğurdu dökeceğiniz tencereyi suyla durulayıp, ıslakken yoğurdu dökün. Bunun sebebi kaynarken tencerenin dibinin tutmaması. Sonrasında evde kalan bozulmaya yakın süt varsa da ekleyebilirsiniz. Yoksa biraz su ekleyin. Tencerenin içine tuzu ve sirkeyi ekleyin. Ocağın altını orta ateşte açın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kaynayana kadar ara ara dibine sarmaması için hafif karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp bir iki taşım daha kaynatıp, ocağın altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğumasını bekleme sebebi lorun yağı, suyuyla beraber süzülüp gitmemesi için. Soğuduktan sonra tel süzgecin üzerine temiz bir bez koyarak tencereyi boşaltıp süzülmesi için bırakın. Damak tadına göre içine tuz eklenebilirsiniz. Buzdolabıda 1-2 saat kadar süzdürmeniz yeterli olur. En son elinizle sıkıp fazla suyunu almayı unutmayın. Buzdolabında, saklama kabında veya kavanozda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun…

EKŞİMİŞ YOĞURTTAN LOR PEYNİRİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI!

Kaynamış lor peynirini iyice soğutmadan süzmeyin.



Lor peynirinin suyu tülbentte birkaç saat süzülsün. Mümkünse bağlayıp bir yere asarak suyunu iyice akıtın.



Lor peynirine şekil vermek isterseniz, süzdükten sonra üzerine bir ağırlık koyup bir gece dolapta bekletebilirsiniz.



Hemen tüketecekseniz damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz.

EKŞİMİŞ YOĞURTTAN LOR PEYNİRİ NASIL KULLANILIR?

Lor peynirini çörek otuyla karıştırıp, kahvaltıda tüketebilirsiniz. Reçel ve balla servis edebilirsiniz. Özelikle vişne reçeli ile mükemmel bir uyum sağlıyor.



Maydanoz, dereotu, taze nane gibi çeşitli taze otlarla karıştırıp, tüketebilirsiniz.



Lor peynirini hamur işlerinde iç harcı olarak kullanabilirsiniz.



Sağlıklı beslenmek isteyenler nefis omletler yapabilir.



Lor peynirine tuz atmazsanız, tüm kremalı tatlılarda kullanabilirsiniz.











