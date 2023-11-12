Deniz mahsullerinin göz bebeği: Ev yapımı çıtır kalamar tarifi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 14:48

Güncelleme: 12.11.2023 - 14:52

Denizden sofranıza gelen nefis bir lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle kalamar tarifi ile sofranızı deniz esintisine çevirin. Hem pratik hem de lezzet dolu bu tarif, kalamarın enfes tadını evinizde yaşamanız için ideal. İşte, deniz mahsulleri tutkunlarının favorisi, çıtır kalamar tarifimiz...

Malzemeler:

500 gram temizlenmiş kalamar

1 su bardağı mısır unu

1 su bardağı beyaz un

Tuz

Karabiber

Ayçiçek yağı (kızartmak için)

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı:

Temizlenmiş kalamarı yıkayın ve iyice süzün. Eğer kalamarlar büyükse halka şeklinde dilimleyin.

Mısır unu, beyaz un, tuz ve karabiberi geniş bir kaba alın. Malzemeleri iyice karıştırın.

Kalamarları bu karışıma bulayarak un karışımını kalamarın her tarafına iyice yedirin.

Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Kalamarları önceden ısıtılmış yağda altın rengi alana kadar kızartın. Kalamarları fazla kalabalık olmayacak şekilde azar azar kızartmak daha iyi sonuç verir.

Kızaran kalamarları kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Sıcak servis yapın ve yanında taze limon dilimleri ile servis edin.