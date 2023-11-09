Lezzet şölenine davet: Nefis güveç tarifi
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en iyi güveci yapmak için yarıştı. Türk mutfağı lezzetlerin biri olan güvecin nasıl yapıldığı merak edildi. Peki, güveç nasıl yapılır?
Güveç, lezzetin gücünü buluşturan bir Türk mutfağı şaheseridir. Bu nefis yemek, özenle seçilmiş malzemelerin muhteşem uyumuyla sofranıza konuk olacak. İster misafirlerinize özel bir ziyafet, ister sıradan bir gün olsun; güveç tarifimiz, damakları şenlendirecek ve sofranıza şıklık katacak. Haydi, mutfakta harika bir serüvene başlamaya ne dersiniz?
NEFİS GÜVEÇ TARİFİ
Malzemeler:
- 500g kuşbaşı et
- 2 adet patlıcan
- 2 adet kabak
- 2 adet kapya biber
- 3 adet domates
- 3 diş sarımsak
- Yarım demet taze biberiye
- Tuz, karabiber, pul biber
- Zeytinyağı
Yapılışı:
- Kuşbaşı eti zeytinyağında kahverengi olana kadar kavurun.
- Patlıcanları ve kabakları doğrayın, biberleri halka şeklinde kesin.
- Ayrı bir tavada sebzeleri soteleyin.
- Büyük bir güveç kabına sırasıyla eti, sebzeleri ve dilimlenmiş domatesleri yerleştirin.
- Sarımsakları ekleyin, taze biberiyeyi serpin.
- Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
- Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
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