Lezzet şölenine davet: Nefis güveç tarifi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:04

Güncelleme: 09.11.2023 - 15:04

Güveç, lezzetin gücünü buluşturan bir Türk mutfağı şaheseridir. Bu nefis yemek, özenle seçilmiş malzemelerin muhteşem uyumuyla sofranıza konuk olacak. İster misafirlerinize özel bir ziyafet, ister sıradan bir gün olsun; güveç tarifimiz, damakları şenlendirecek ve sofranıza şıklık katacak. Haydi, mutfakta harika bir serüvene başlamaya ne dersiniz?

NEFİS GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler:

500g kuşbaşı et

2 adet patlıcan

2 adet kabak

2 adet kapya biber

3 adet domates

3 diş sarımsak

Yarım demet taze biberiye

Tuz, karabiber, pul biber

Zeytinyağı

Yapılışı:

Kuşbaşı eti zeytinyağında kahverengi olana kadar kavurun.

Patlıcanları ve kabakları doğrayın, biberleri halka şeklinde kesin.

Ayrı bir tavada sebzeleri soteleyin.

Büyük bir güveç kabına sırasıyla eti, sebzeleri ve dilimlenmiş domatesleri yerleştirin.

Sarımsakları ekleyin, taze biberiyeyi serpin.

Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Afiyet olsun!