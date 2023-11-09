Lezzet şölenine davet: Nefis güveç tarifi

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en iyi güveci yapmak için yarıştı. Türk mutfağı lezzetlerin biri olan güvecin nasıl yapıldığı merak edildi. Peki, güveç nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 15:04
Lezzet şölenine davet: Nefis güveç tarifi
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Güveç, lezzetin gücünü buluşturan bir Türk mutfağı şaheseridir. Bu nefis yemek, özenle seçilmiş malzemelerin muhteşem uyumuyla sofranıza konuk olacak. İster misafirlerinize özel bir ziyafet, ister sıradan bir gün olsun; güveç tarifimiz, damakları şenlendirecek ve sofranıza şıklık katacak. Haydi, mutfakta harika bir serüvene başlamaya ne dersiniz?

NEFİS GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler:

  • 500g kuşbaşı et
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet kabak
  • 2 adet kapya biber
  • 3 adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım demet taze biberiye
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kuşbaşı eti zeytinyağında kahverengi olana kadar kavurun.
  • Patlıcanları ve kabakları doğrayın, biberleri halka şeklinde kesin.
  • Ayrı bir tavada sebzeleri soteleyin.
  • Büyük bir güveç kabına sırasıyla eti, sebzeleri ve dilimlenmiş domatesleri yerleştirin.
  • Sarımsakları ekleyin, taze biberiyeyi serpin.
  • Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.
  • Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Afiyet olsun!


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