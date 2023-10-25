Lezzetli ve pratik lazanya tarifi: işte püf noktaları...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 19:26

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:26

Lazanya, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri ve dünyanın dört bir yanında popülerdir. Katmanlı, sulu, peynirli ve lezzetli bir yemek olan lazanya, özel günlerde veya sıradan bir akşam yemeği olarak tercih edilebilir. İşte, lezzetli ve pratik bir lazanya tarifinin ayrıntıları ve püf noktaları...

MALZEMELERİ NELER?

250 gram lazanya makarnası

500 gram dana kıyma veya tavuk

1 adet soğan, doğranmış

3 diş sarımsak, ezilmiş

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

2 su bardağı ricotta veya taze lor peyniri

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı)

NASIL HAZIRLANIR?

İlk olarak, lazanya yapraklarını tuzlu kaynar suya eklenir ve haşlanır. Dikkatlice süzülen lazanya ve soğuması için bir kenara bırakılır.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtılır. İçine doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsaklar eklenerek yumuşayana kadar kavrulur.

Kıyma eklenir ve kahverengi olana kadar pişirilir. İhtiyaca göre tuz ve karabiber eklenir.

Domates sosu eklenir ve karıştırılır. Sosun biraz koyulaşmasını sağlamak için 10-15 dakika kaynatılır.

180 derecede fırın ısıtılıt.

Rendelenmiş kaşar peyniri ve taze fesleğen yaprakları (isteğe bağlı) ile ricotta (veya lor) peynirini karıştırılır.

Bir fırın kabının tabanına biraz domates sosu dökülür. Üzerine lazanya yaprağı dizilir. Ardından kıymalı sosun yarısını eklenir. Tekrar lazanya yaprakları eklenerek ricotta peynir karışımının yarısı serpilir. Bu adımları tekrarlanır ve son katmanı domates sosu ve rendelenmiş mozzarella peyniri ile tamamlanır.

Fırın kabını fırına verin ve üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirilir.

Birkaç dakika dinlendirilen lazanya dilimleyerek servis edilir.

PÜF NOKTALARI

Lazanya yaprakları haşladıktan sonra soğuk suyla yıkanırsa yapışmalarını önlenebilir.

Ricotta veya lor peyniri yerine mascarpone peyniri de kullanılabilir.

Fesleğen yaprakları, yemeğe taze bir aroma katar.

Lazanyayı fırından çıkardıktan sonra, birkaç dakika dinlendirmek, keserken daha kolay olmasını sağlar.

Afiyet olsun!