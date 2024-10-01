Denizden gelen farklı lezzet: Balık kokoreç tarifi

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:03

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:03

Balık kokoreç, klasik kokoreçin balıkla yapılan ve deniz tutkunlarının vazgeçilmezi olacak bir versiyonu. Özellikle sokak lezzetlerini seven ama daha hafif ve denizden gelen tatlar arayanlar için ideal bir tarif. Balık kokoreç, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunar.

Malzemeler

500 gram beyaz etli balık filetosu (levrek, çipura ya da mezgit uygun olur)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon suyu

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı

Balığın Hazırlanması: Balık filetosunu küçük küpler halinde doğrayın ve kenara alın. Beyaz etli balık kullanmanız, kokoreçte daha yoğun ve doyurucu bir lezzet elde etmenizi sağlar.

Sebzelerin Hazırlanması: Kuru soğanı, yeşil biberi, kırmızı kapya biberleri ve sarımsağı ince ince doğrayın. Tavanızı ısıtın ve zeytinyağını ekleyin. İlk olarak soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin.

Sebzelerin Pişirilmesi: Soğanlar pembeleştikten sonra biberleri ve sarımsağı ekleyin. Orta ateşte 5-6 dakika kadar karıştırarak pişirin.

Balığın Pişirilmesi: Doğranmış balık parçalarını tavaya ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Balıklar pişerken üzerine tuz, pul biber, kimyon, kekik ve taze çekilmiş karabiberi serpiştirin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar pişirin.

Son Dokunuş: Pişen balık kokorecin üzerine yarım limon suyunu sıkarak karıştırın. Bu adım, balığa taze ve hafif ekşi bir aroma katacaktır.

Servis: Balık kokoreci sıcak olarak, dilimlenmiş taze ekmek ya da pide arasında servis edebilirsiniz. Yanında turşu ve taze nane yapraklarıyla sunarak lezzetini arttırabilirsiniz.