MasterChef künefe nasıl yapılır? Hatay usulü enfes künefe tarifi...

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:52

Hatay usulü künefe, Türk mutfağının en sevilen ve meşhur tatlılarından biridir. İncecik kadayıfın içindeki erimiş tuzsuz peynir ve üzerine dökülen şerbetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Hatay’da doğan bu lezzet, yıllardır birçok sofranın baş tacı olmuş ve özellikle özel günlerde tercih edilen bir tatlı haline gelmiştir. Bu geleneksel lezzeti evde yaparak, sevdiklerinizi mutlu edebilir ve kendinizi bu lezzetin büyüsüne kaptırabilirsiniz. Peki, MasterChef künefe nasıl yapılır? İşte, Hatay usulü enfes künefe tarifi...

KÜNEFE TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 damla limon suyu

500 gram kadayıf

400 gram tuzsuz antakya künefe peyniri

125 gram tereyağı (eritilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı (tepsiyi yağlamak için)

KÜNEFE YAPILIŞI

Şerbeti hazırlamak için; 3 bardak su ve 3 bardak toz şekeri bir tencereye alın ve ocağa koyun.

Karışım kaynamaya başladığında, içine 3 damla limon suyu ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatarak şerbeti kıvamlandırın.

Ardından şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Kadayıfı hazırlarken, üzerine eritilmiş tereyağı döküp iyice karıştırın.

Künefe tepsisini 2 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayın.

Kadayıfın yarısını tepsiye ince bir tabaka halinde yayın.

Üzerine rendelenmiş künefe peynirini eşit şekilde serpin.

Kalan kadayıfı da peynirin üzerine yerleştirerek üzerini tamamen kapatın.

Üst kısmı hafifçe bastırarak düzeltin.

Tepsiyi ocağa alın ve orta ateşte, tepsiyi çevirerek her tarafının eşit şekilde kızarmasını sağlayın.

Kadayıfın alt kısmı iyice kızardığında, başka bir tepsi yardımıyla künefeyi ters çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Künefe her iki tarafı da kızardıktan sonra üzerine soğuyan şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için birkaç dakika bekletin. Ardından sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!