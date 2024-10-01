Lezzeti ve görselliğiyle göz kamaştıran Japon omleti: Tamagoyaki tarifi

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:25

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:25

Tamagoyaki, Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan tatlı ve yumuşak bir omlet türüdür. Japonya'da kahvaltıların yanı sıra bento kutularında da sıkça yer alan bu omlet, hem sade yapısıyla hem de içerisindeki tatlımsı lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Tamagoyaki, aynı zamanda suşi çeşitlerinin bir parçası olarak da kullanılır. İnce katmanlar halinde pişirilip rulo şeklinde sarılarak hazırlanır ve hem yapımı hem de görüntüsüyle dikkat çeker. Peki, lezzeti ve görselliğiyle göz kamaştıran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, Japon omleti de denilen Tamagoyaki tarifi...

TAMAGOYAKI TARİFİ

Malzemeler

4 büyük yumurta

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı light soya sosu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

TAMAGOYAKI YAPILIŞI

İlk olarak, dört adet yumurtayı bir kasede iyice çırpın.

Ardından, karışıma bir yemek kaşığı soya sosu, bir yemek kaşığı pirinç sirkesi, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı şeker ekleyin.

Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin.

Isıttığınız tavaya bir fırça yardımıyla hafifçe yağ sürün ve yumurta karışımından ince bir tabaka ekleyin.

Yumurtanın altı hafifçe piştiğinde, üst kısmı hala yumuşak kalacak şekilde kenarlara doğru itin.

Sonrasında tavaya bir miktar daha yumurta karışımı dökün ve aynı işlemi tekrarlayarak, ince bir katman daha oluşturun.

Bu katmanı pişirdiğinizde, ilk katmanı yuvarlamaya başlayın ve yeni döktüğünüz karışımın üzerine doğru sararak küçük bir rulo elde edin.

Tavanın her seferinde yağlandığından emin olun ve işlem boyunca yumurta karışımını eklemeye devam edin.

Omlet tamamen piştiğinde, ruloyu tavadan alın ve keskin bir bıçakla dilimler halinde kesin.

İnce dilimler halinde servis edilebilecek olan tamagoyaki, hem kahvaltıda hem de atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Afiyet olsun!