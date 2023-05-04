Deprem Dayanışma pazarı Kadıköy'de!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, afetzedelere yardım amaçlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı üretici ve bölge esnafını desteklemek amacıyla kurulan Dayanışma pazarı 8 Mayıs’a kadar Kadıköy Festival Park alanında...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, afetzedelere yardım amaçlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı üretici ve bölge esnafını desteklemek amacıyla kurulan Dayanışma pazarı 8 Mayıs’a kadar Kadıköy Festival Park alanında...
Bölge esnafını desteklemek amacıyla İstanbul’da Dayanışma Pazarı kuruldu. İBB’nin desteğiyle pazarda, yöresel ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak.
Kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın tüm meşhur ürünlerini dondurmasından baklavasına, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine, bakır işçiliğinden ahşap sandıklara kadar bu pazarda bulabilir bölge esnafına destek olabilirsiniz. Dayanışma pazarı her gün saat 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyarete açık.
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