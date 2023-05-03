Sandviç nasıl yapılır? Lezzetli sandviçler için püf noktaları…

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:13

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:27

Sandviç genellikle iki dilim ekmek arasına arasına konulan peynir, jambon, salam, marul gibi temel malzemelerden oluşur. Sandviç hazırlarken, kişiler kendi damak zevklerini de göz önüne alırlar. Çünkü bu atıştırmalığın içine girecek olan malzemeler asla sabit değildir. Ton balığı, tavuk, köfte, et gibi proteinleri de sandviç hazırlığı sırasında kullanabilirsiniz. Yine de daha lezzetlisini, daha farklısını, daha besleyicisini yapmak mümkün. Siz de farklı ve lezzetli sandviçler yapmak istiyorsanız işte püf noktaları…





Ekmek, sandviçinizi taşıyacak ana malzemedir ve bu yüzden taze olmalıdır. Lezzetli bir sandviç için rahat ısırılan ekmek türü seçmelisiniz. Ekmeğiniz yeteri kadar taze değil ise tost makinesinde kızartarak gevrek bir yumuşaklık verebilirsiniz.





Ekmeğinizin tabanına tereyağı veya krem peynir sürerek ince bir duvar oluşturabilir hem de sandviçinizin lezzet katsayısını artırabilirsiniz. Domates, salatalık gibi ürünler suyunu çabuk saldığı için bekletmeden tüketmelisiniz. Eğer yeşilliği bol bir sandviç yapacaksanız yıkadığınız malzemeleri yerleştirmeden önce mutlaka kurulamalısınız.





Et ürünleriyle sandviç hazırlıyorsanız etin iyi pişmesi ve kuru olmaması önemlidir. Eti bütün olarak pişirebilir, ılık hale gelince de ince ince dilimleyip, tüketebilirsiniz. Ya da hazır şarküteri ürünleri kullanabilirsiniz.

Sebze kullanılarak yapılacak sandviçler için de; sebzeler kuru olmalı ve ince dilimlenmeli. Çünkü diğer malzemeler ile daha fazla bütünleşir ve bir o kadar da rahat yenir. Yapraklı sebzelerin sap kısımlarını da mümkün olduğunca ayrılmalı ve sadece yapraklarını kullanmalısınız.





Bütün soslar sandviçlerin lezzet artırıcılarıdır ama sosun yoğunluğunun dolgu malzemesinin önüne geçmemesi de önemlidir. Genellikle çok akıcı olmayan sürülebilir soslar tercih edilir. Domates sosu, mayonez, hardal, peynir sosu, pesto sos, zeytin ezmesi gibi…

Bazı malzemelerin sandviçlerin içinde değil yanında servis edilmesi daha uygun. Örneğin köfteli sandviç yaptığınızda patates kızartmasını garnitür olarak tabağa alabilirsiniz. Ya da sandviçi sulandıracağını düşündüğünüz malzemeleri tabağınız kenarına garnitür olarak servis edebilirsiniz.