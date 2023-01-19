Pastane usulü sandviç ekmeği tarifi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:26

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:26

Yaşam şeklimiz ne olursa olsun, günlük hayatımızın koşuşturması arasında sandviçin yeri hepimiz için ilk sıralarda yer almakta. Sandviç, anaokulundan kampüse, kırsaldan kumsala, açık denizlerden uçak yolculuklarına kadar her ortamda severek tükettiğimiz gıda. Her çeşidi hazırlamak mümkün. Ekmeğini kendiniz yaptığınız sandviçler ise elbette ki en sağlıklısı. Kolay tarifi ve yumuşacık hamuruyla evde sandviç tarifi…

SANDViÇ EKMEĞI TARİFİ

Malzemeler

5 su bardağı un

1 paket yaş maya veya instant maya

1.5 çay bardağı ılık süt

1.5 çay bardağı ılık su

2 yumurta (sarısı ekmek üstü için)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

Yapılışı

Unu derin karıştırma kabına alın. Toz şeker ve tuzu ekleyip kuru halde karıştırın. Unun ortasısını havuz gibi açıp maya, süt, su, yumurtanın akı ve ayçiçeği yağını ekleyip yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru bezelere bölün. İstediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve 30 dakika bekletin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Ekmekleri kızarıncaya kadar pişirin.

Ekmekler soğuduktan sonra içine dileğiniz malzemeyi yerleştirin. Afiyet olsun.

Not: Daha fazla sandviç ekmeği hazırlamak istiyorsanız, malzemeleri eşit oranda arttırabilirsiniz. Sağlıklı sandviç ekmekleri yapmak isterseniz, tam buğday unu gibi sindirimi kolay iyi unlar kullanabilirsiniz.