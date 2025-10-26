Dışı çıtır, içi krema dolu enfes lezzet: MasterChef profiterol tarifi

Fransız mutfağından dünyaya yayılan profiterol, minik hamur toplarının içinin krema ile doldurulup üzerine çikolata sosu dökülmesiyle hazırlanır. Görüntüsüyle göz dolduran bu zarif tatlı, özellikle özel davetlerde, misafir sofralarında ve kutlamalarda en çok tercih edilen tatlılardan biridir. Peki, dışı çıtır, içi krema dolu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz MasterChef profiterol tarifi...

PROFİTEROL TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

100 gr tereyağı veya margarin

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Çikolata sosu için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kakao

80 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

PROFİTEROL YAPILIŞI

Bir tencereye su, tereyağı ve tuzu ekleyip kaynatın.

Kaynayan karışıma unu tek seferde ekleyin ve sürekli karıştırarak hamur toparlanana kadar pişirin.

Hamuru ocaktan alın ve 5 dakika kadar soğumasını bekleyin.

Yumurtaları teker teker ekleyip mikserle karıştırın.

Kıvamı parlak ve yapışkan olmalı.

Hamuru sıkma torbasına alın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde toplar sıkın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika kadar, üzerleri altın rengi olana dek pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Tencereye süt, un, şeker ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın.

Koyulaşana kadar pişirin, ocaktan alınca vanilini ekleyin.

Soğuyan hamurların alt kısmına küçük bir delik açın ve kremayı içlerine doldurun.

Süt, kakao ve şekeri tencereye alın, karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca çikolatayı ve tereyağını ekleyin.

Eriyene kadar karıştırın.

Kremayla doldurulmuş hamurları servis tabağına dizin, üzerlerine çikolata sosunu gezdirin.

Arzuya göre üzerine dövülmüş fındık veya hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!