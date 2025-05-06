Dışı çıtır, içi lezzet dolu bir Uzak Doğu esintisi: Tavuklu Çin böreği tarifi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 19:01

Güncelleme: 06.05.2025 - 19:01

Asya mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Çin böreği (spring roll), tavukla birleşince hem pratik hem de nefis bir öğün haline geliyor. Dışı incecik ve çıtır, içi ise sebzeli ve tavuklu harcıyla dolu bu börek, ister fırında ister tavada pişirilerek sofranıza farklılık katabilir. Peki, dışı çıtır, içi lezzet dolu bir Uzak Doğu esintisi olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis tavuklu Çin böreği tarifi...

TAVUKLU ÇİN BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

250 gr tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz zencefil (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

Börek için:

10 adet hazır yufka veya baklava yufkası (spring roll yufkası varsa ideal olur)

Kızartmak için:

Sıvı yağ (veya fırında pişirmek için 1 yemek kaşığı zeytinyağı)

İsteğe bağlı:

Yanında servis için tatlı ekşi sos

TAVUKLU ÇİN BÖREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Tavukları ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Ardından sebzeleri ilave edin.

Sebzeler yumuşamadan hafif diri kalacak şekilde pişirin.

Soya sosunu, baharatları ve zencefili ekleyip karıştırın.

Soğuması için kenara alın.

Yufkaları tezgaha serin. Her yufkayı dört eşit parçaya bölün.

Soğuyan iç harçtan bir kaşık kadar alıp yufkanın ortasına koyun.

Sigara böreği gibi ama uçları kapalı olacak şekilde sıkıca sarın.

Kızartma:

Derin bir tavada yağı ısıtın.

Börekleri altın rengini alana kadar kızartın ve havlu kağıda çıkarın.

Fırında:

Böreklerin üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 20 dakika pişirin, üzeri kızarınca çıkarın.

Tavuklu Çin böreğini sıcak olarak servis edin.

Yanında tatlı-ekşi sos, soya sosu ya da acı sosla birlikte sunarak damaklarda iz bırakacak bir deneyim yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!