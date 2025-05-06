Kıtır kıtır dokusu ve eşsiz aromasıyla bir efsane: Kavala kurabiyesi tarifi
Kavala kurabiyesi, hem göze hem damağa hitap eden nostaljik bir tatlı alternatifidir. Peki, kıtır kıtır dokusu ve eşsiz aromasıyla bir efsane olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes Kavala kurabiyesi tarifi...
Kavala kurabiyesi, ağızda dağılan dokusu ve bademli aromasıyla Türk mutfağının en sevilen geleneksel kurabiyelerinden biridir. Özellikle Edirne ile özdeşleşmiş bu kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlı atıştırmalıklarından biri olmayı başarıyor. Hem şık sunumuyla hem de pratik yapımıyla evde kolayca hazırlanabilecek bu kurabiye, damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Peki, kıtır kıtır dokusu ve eşsiz aromasıyla bir efsane olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes Kavala kurabiyesi tarifi...
KAVALA KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı un (kavrulmuş)
1 su bardağı un (normal)
1 çay bardağı ince çekilmiş kavrulmuş badem
1 çay bardağı iri kıyılmış badem (isteğe bağlı)
1 paket vanilin
Üzeri için:
Pudra şekeri
KAVALA KURABİYESİ YAPILIŞI
1 su bardağı unu tavada rengi hafif değişene kadar kısık ateşte kavurun.
Soğumaya bırakın.
Bu adım kurabiyeye karakteristik lezzetini verir.
Oda sıcaklığındaki tereyağını pudra şekeriyle krema kıvamına gelene kadar yoğurun.
Üzerine vanilin, kavrulmuş ve normal unu, ardından bademleri ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın.
Ay şeklinde ya da dilediğiniz kalıpla şekillendirin.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 15-20 dakika, kurabiyelerin altı hafif pembeleşene kadar pişirin.
Kurabiyelerin üstü beyaz kalmalıdır.
Fırından çıkan kurabiyeleri soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpin.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'