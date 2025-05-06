15 dakikada ev yapımı krem peynir tarifi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:45

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:45

Kahvaltı sofralarının ve tuzlu tariflerin vazgeçilmezi krem peynir, artık evinizde sadece 15 dakikada hazır! Hazır ürünlerde bulunan katkı maddelerine veda edin, doğal ve taze lezzetin tadını çıkarın. Üstelik sadece birkaç temel malzemeyle…

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

Bir tutam tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Sütü tencereye alıp orta ateşte kaynatın.

Kaynamaya başladığında içine yoğurt ve sirkeyi (veya limon suyunu) ekleyin.

Karışım kesilmeye ve pıhtılaşmaya başladığında ocağı kapatın.

Temiz bir tülbent yardımıyla karışımı süzün.

Süzülen pıhtıyı bir kaseye alıp çatalla ezerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

İsteğe bağlı olarak tuz ekleyin ve soğuması için buzdolabına alın.