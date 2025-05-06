Hafif, pratik ve lezzetli: Glutensiz krep tarifi

Gluten hassasiyeti olanlara özel, hafif ve lezzetli bir alternatif... Bu pratik tarifle klasik krep keyfini glutensiz yaşayın!

Hafif, pratik ve lezzetli: Glutensiz krep tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:22

Gluten hassasiyeti olanlar veya daha sağlıklı bir kahvaltı alternatifi arayanlar için harika bir tarif: Glutensiz krep! Hem yapımı kolay hem de klasik krep lezzetini aratmıyor. Tatlı ya da tuzlu olarak afiyetle tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı glutensiz un (pirinç unu, karabuğday unu veya badem unu tercih edilebilir)
  • 1 su bardağı süt (isteğe göre bitkisel süt de olabilir)
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam tuz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Krep tavasını hafifçe yağlayıp ısıtın.

Her seferinde bir kepçe kadar karışımı tavaya dökerek ince bir tabaka halinde yayın.

Her iki tarafını altın rengi alana kadar pişirin.


Etiketler: #glutensiz un #krep

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