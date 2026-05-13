Dışı çıtır içi yumuşacık enfes atıştırmalık: Tavuk kroket tarifi

13.05.2026 19:11:00
Haber Merkezi
Altın renginde kızaran dış kaplaması ve yumuşacık tavuklu iç harcıyla tavuk kroket tarifi, hem çay saatlerinin hem de ana öğünlerin vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında yer alıyor. İşte nefis tavuk kroket tarifi...

Pratik hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle mutfakların favorisi olan tavuk kroket, çıtır kaplamasının altında sakladığı nefis tavuk harcıyla her lokmada iştah kabartıyor. Özellikle çocukların severek tükettiği bu tarif, davet sofralarından akşam atıştırmalıklarına kadar pek çok farklı öğünde tercih ediliyor. Dışı kıtır kıtır kızaran, içi ise yumuşacık kalan tavuk kroketler; yanında soslarla servis edildiğinde adeta restoran lezzeti sunuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, az malzemeyle büyük lezzet yaratmak isteyenler için harika bir alternatif olacak. İşte nefis tavuk kroket tarifi...

TAVUK KROKET TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

2 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 adet orta boy patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet küçük kuru soğan

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Panelemek için:

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TAVUK KROKET YAPILIŞI

Haşlanmış tavukları ince ince didikleyin.

Haşlanmış patatesi ezip tavuklarla karıştırın.

Rendelenmiş soğan, kaşar peyniri, maydanoz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak şekil verilebilir kıvama getirin.

Karışımdan parçalar koparıp silindir veya yuvarlak kroket şekli verin.

Kroketleri önce çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

