Nişastasız, tam kıvamında: Üzeri kömür gibi yanmış hakiki Pastane Sütlacı...

Sütlü tatlıların şahı fırın sütlaç, günümüzde genellikle nişastayla hızlıca koyulaştırılarak yapılıyor. Oysa gerçek ustalara göre sütlacın kıvamı sadece pirincin kendi nişastasından ve sütün ağır ağır kaynatılmasından gelmelidir.

Fırının ızgara ayarında üstü yanarken mutfağı saran o mis gibi karamelize süt kokusuyla, yedikçe yediren tam ölçüleriyle sütlaç tarifi...

MALZEMELER

1 litre tam yağlı taze süt (Mümkünse günlük süt, lezzeti ikiye katlar)

1 çay bardağı kırık pirinç (Osmancık veya baldo)

2 su bardağı su (Pirinci haşlamak için)

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için: Bolca kavrulmuş fındık kırığı

ADIM ADIM SÜTLAÇ USTALIĞI

Pirinçleri nişastasının gitmemesi için sudan sadece bir kez, hafifçe geçirip yıkayın. Geniş bir tencereye pirinçleri ve 2 su bardağı suyu alın. Pirinçler suyunu tamamen çekip iyice yumuşayana (hatta hafif lapa olana) kadar kısık ateşte haşlayın.

Haşlanmış ve suyunu çekmiş pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk sütü ilave edin. Ara sıra karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın.

Süt kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Tencerenin kapağı açık şekilde, sütlaç kendi kendine koyulaşıp hafif kıvam alana dek (yaklaşık 20-25 dakika) ara ara karıştırarak kaynatmaya devam edin. (Nişasta koymadığımız için sütün uçarak yoğunlaşması gerekir).

Sütlaç hafifçe koyulaştığında şekeri ve vanilyayı ilave edin. Şeker eklendikten sonra sütlaç biraz daha sulanacaktır; bu yüzden 5-6 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Hazırladığınız sütlacı, fırına dayanıklı toprak güveç kaplarına (veya ısıya dayanıklı porselen kaselere) üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.

Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun. (Bu su sütlacın fırında tekrar kaynayıp taşmasını engeller). Fırınınızı sadece en üst ızgara ayarında (veya fırının en üst rafında 200 derecede) açın.

Sütlaçların üzeri o meşhur siyah/kahverengi yanık kabuğu bağlayana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) fırında tutun. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Üzerine bolca kırık fındık serperek bu efsanevi lezzetin tadını çıkarın.