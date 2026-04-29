Dışı çıtır içi yumuşacık: Evde kolay lokma tatlısı tarifi

29.04.2026 11:27:00
Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi lokma tatlısını evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, çıtır dokusu ve şerbetli lezzetiyle tatlı krizlerine hızlı çözüm sunuyor.

Lokma tatlısı, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan en sevilen şerbetli tatlılardan biri. Özellikle dışının çıtır, içinin yumuşacık olmasıyla öne çıkan bu lezzeti evde yapmak için ustalık gerekmiyor. Doğru kıvam ve iyi bir kızartma tekniğiyle herkes kolayca hazırlayabilir.

MALZEMELER

hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz

şerbet için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • birkaç damla limon suyu

kızartmak için:

  • sıvı yağ

YAPILIŞI

İlk olarak şerbet hazırlanır. Şeker ve su kaynatılır, kıvam almaya başlayınca birkaç damla limon suyu eklenir ve soğumaya bırakılır.

Hamur için un, maya, şeker ve tuz karıştırılır. Üzerine ılık su eklenerek akışkan kıvamlı, ele yapışan bir hamur elde edilir. Hamurun üzeri kapatılarak yaklaşık 30-40 dakika mayalanması beklenir.

Mayalanan hamurdan küçük parçalar alınarak kızgın yağa bırakılır. Lokmalar altın sarısı rengini alana kadar kızartılır. Kızaran lokmalar bekletmeden soğuk şerbete atılır ve birkaç dakika bekletilir.

PÜF NOKTALARI

Hamurun kıvamı çok katı olmamalı, akışkan olursa daha iyi kabarır

Yağ çok kızgın olmalı ancak yakacak kadar yüksek olmamalı

Şerbet mutlaka soğuk, lokmalar sıcak olmalı

