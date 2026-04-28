Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu kültürünün tarihi lezzeti: Karnıyarık tarifi

28.04.2026 20:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Zeytinyağında parlayan patlıcanlar, içinde barındırdığı aromatik kıyma harcı ve üzerine kondurulan bir dilim domatesin ferahlığı... Karnıyarık, Türk mutfağında "patlıcan-et" uyumunun ulaştığı en samimi zirvedir.

Mutfak literatüründe "sabır ve denge yemeği" olarak tanımlanan Karnıyarık, Osmanlı’dan günümüze taşınan patlıcan kültünün en görkemli temsilcisidir. Onu benzeri olan İmambayıldı’dan ayıran en temel fark, iç harcındaki protein (kıyma) varlığı ve genellikle sıcak servis edilmesidir. 

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

  • 6 adet orta boy patlıcan (mümkünse düzgün ve tombul)
  • 300 gram az yağlı dana kıyma
  • 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet sivri biber (küçük doğranmış)
  • 2 adet domates (küçük küp doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ
  • Sos İçin: 1 su bardağı sıcak su ve 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı

  1. Patlıcanları "pijamalı" (şeritli) şekilde soyun. Acısını bırakması ve yağ çekmemesi için bol tuzlu suda en az 20 dakika bekletin. Ardından kağıt havluyla tamamen kurutun (ıslak kalırsa yağda sıçrama yapar).
  2. Patlıcanları kızgın yağda her tarafı yumuşayıp altın sarısı-kahverengi arası bir renk alana kadar bütün halde kızartın. Kızaran patlıcanları fazla yağını atması için kağıt havlu serili bir tabağa alın.
  3. Bir tavada soğanları şeffaflaşana kadar soteleyin. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Biberleri, sarımsakları, salçayı ve domatesleri sırasıyla ekleyip sos kıvamı alana kadar pişirin.
  4. Ocağı kapatınca ince kıyılmış maydanozu ve baharatları ekleyip harcı dinlendirin.
  5. Patlıcanları fırın tepsisine dizin. Orta kısımlarını bir bıçak yardımıyla boyuna yarın (tabanına inmeden). Bir çatal yardımıyla içini hafifçe ezip yer açın ve hazırladığınız bol kıymalı harcı içine cömertçe doldurun.
  6. Her bir patlıcanın üzerine birer dilim domates ve birer parça sivri biber koyun. Salçalı suyu tepsiye gezdirin. 190°C derece önceden ısıtılmış fırında, üzerindeki biber ve domatesler közlenip lezzetler birbirine geçene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #karnıyarık

