Anadolu kültürünün tarihi lezzeti: Karnıyarık tarifi

Mutfak literatüründe "sabır ve denge yemeği" olarak tanımlanan Karnıyarık, Osmanlı’dan günümüze taşınan patlıcan kültünün en görkemli temsilcisidir. Onu benzeri olan İmambayıldı’dan ayıran en temel fark, iç harcındaki protein (kıyma) varlığı ve genellikle sıcak servis edilmesidir.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy patlıcan (mümkünse düzgün ve tombul)

300 gram az yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet sivri biber (küçük doğranmış)

2 adet domates (küçük küp doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ

Sos İçin: 1 su bardağı sıcak su ve 1 tatlı kaşığı salça

Yapılışı