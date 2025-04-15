Anadolu'dan sofralara gelen efsane lezzet: Bulgur kapama tarifi
Hem ekonomik hem doyurucu olan bulgur kapama, Türk mutfağının en sevilen yöresel yemeklerinden biri. Sebze, et ve bulgurun aynı tencerede buluştuğu bu nefis tarif, sofralara geleneksel bir lezzet şöleni sunuyor.
Anadolu’nun bereketli topraklarından sofralara uzanan bulgur kapama, geçmişten günümüze uzanan sade ama zengin bir lezzet. Etli ya da etsiz olarak yapılabilen bu geleneksel yemek, tek tencerede pişmesiyle pratikliğini de konuşturuyor.
BULGUR KAPAMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 300 gram kuşbaşı dana eti (isteğe göre tavuk da olabilir)
- 1 adet büyük boy soğan
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 adet domates (veya 1 yemek kaşığı salça)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
- İsteğe göre birkaç diş sarımsak veya kekik
Yapılış
- Eti soteleyin: Tencereye sıvı yağı ve tereyağını alın. Kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan ve biberleri ekleyin: Küp doğranmış soğanı ve ardından doğranmış biberleri ekleyin. Orta ateşte birkaç dakika kavurun.
- Domates ve baharatlar: Kabukları soyulup doğranmış domatesleri veya salçayı ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve isteğe göre kekik-sarımsak ilave edin.
- Bulguru katın: Yıkanmış ve süzülmüş bulguru tencereye alın. Tüm malzemelerle birlikte 3-4 dakika kadar kavurun.
- Suyunu ekleyin: Sıcak suyu (veya et suyunu) ekleyip bir taşım kaynatın. Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 15-20 dakika).
- Demlendirin ve servis edin: Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine bir kağıt havlu kapatıp 10 dakika dinlendirin. Ardından karıştırmadan servis edin.
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