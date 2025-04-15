Anadolu'dan sofralara gelen efsane lezzet: Bulgur kapama tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:29

Anadolu’nun bereketli topraklarından sofralara uzanan bulgur kapama, geçmişten günümüze uzanan sade ama zengin bir lezzet. Etli ya da etsiz olarak yapılabilen bu geleneksel yemek, tek tencerede pişmesiyle pratikliğini de konuşturuyor.

BULGUR KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pilavlık bulgur

300 gram kuşbaşı dana eti (isteğe göre tavuk da olabilir)

1 adet büyük boy soğan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 adet domates (veya 1 yemek kaşığı salça)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

İsteğe göre birkaç diş sarımsak veya kekik

Yapılış