Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi
Üzerindeki kızarmış kabuğu ve içindeki ipeksi dokusuyla tam kıvamında bir fırın sütlaç tarifi arıyorsanız, bu tarif sizi mest edecek!
Sütlaç, sade ve doğal malzemelerle hazırlanan ama damağınızda derin izler bırakan eşsiz bir tatlıdır. Bu tarifle, ne fazla sulu ne de fazla katı tam kararında, fırında kızarmış mis gibi bir sütlaç hazırlayacaksınız.
FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt
- 1 çay bardağı pirinç (yaklaşık 60-70 gr)
- 2 su bardağı su
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Yapılış
- Pirinçleri haşlayın: Pirinci bol suda yıkayıp süzün. Tencereye alın, üzerine 2 su bardağı suyu ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar haşlayın. (Suyunu tamamen çekmesine yakın olmalı.)
- Sütü ve şekeri ekleyin: Üzerine 1 litre sütü ve şekeri ekleyip karıştırın. Orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.
- Nişastayı hazırlayın: Ayrı bir kapta nişastayı yarım çay bardağı süt ile açın, topaksız bir kıvama getirin.
- Kıvam verin: Kaynamakta olan sütlaç tenceresine, sürekli karıştırarak nişastalı karışımı ekleyin. 5-6 dakika daha karıştırarak pişirin. İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyin.
- Fırın kaselerine paylaştırın: Hazırladığınız karışımı fırın ısıya dayanıklı kaselere paylaştırın.
- Kaseleri derin bir fırın tepsisine yerleştirin ve tepsinin içine kaselerin yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin.
- Fırında kızartın: Önceden ısıtılmış 200°C üst ayar (ızgara) açık fırında, sütlaçların üzeri kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) fırınlayın.
- Fırını sürekli kontrol edin, hızlı yanabilir.
- Soğutup servis edin: Oda sıcaklığında ılıttıktan sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Soğuk servis edin.
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