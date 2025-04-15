Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 14:18

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:18

Sütlaç, sade ve doğal malzemelerle hazırlanan ama damağınızda derin izler bırakan eşsiz bir tatlıdır. Bu tarifle, ne fazla sulu ne de fazla katı tam kararında, fırında kızarmış mis gibi bir sütlaç hazırlayacaksınız.

FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt

1 çay bardağı pirinç (yaklaşık 60-70 gr)

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Yarım çay bardağı süt (nişastayı açmak için)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Yapılış