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Dışı kıtır, içi yumuşacık bir tatlı klasiği: Beze tarifi

Dışı kıtır, içi yumuşacık bir tatlı klasiği: Beze tarifi

22.05.2025 11:43:00
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Haber Merkezi
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Dışı kıtır, içi yumuşacık bir tatlı klasiği: Beze tarifi

Evde kendi ellerinizle yaptığınız bezeler; sade, kakaolu veya renkli seçenekleriyle hem göze hem damağa hitap eder. Peki, dışı kıtır, içi yumuşacık olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes beze tarifi...

Beze, yumurta akı ve toz şekerin ustalıkla buluştuğu, dışı çıtır içi yumuşak dokulu nefis bir tatlıdır. Genellikle kahvenin yanında sunulan bu minik tatlılar hem çocuklar hem de büyükler için vazgeçilmezdir. Evde kolayca hazırlanabilen beze tarifinde dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta ile fırından çıkan sonuç harikalar yaratabilir. Peki, dışı kıtır, içi yumuşacık olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes beze tarifi...



BEZE TARİFİ

Malzemeler:
3 adet yumurta akı
1 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon suyu (veya bir tutam tuz)
İsteğe bağlı:
vanilin, kakao, renkli gıda boyası

BEZE YAPILIŞI

Yumurta aklarını sarısından tamamen ayırın.
İçine sarı kaçmamasına dikkat edin.
Yumurta aklarını mikserle düşük devirde çırpmaya başlayın.
Köpüklenmeye başlayınca limon suyu ekleyin.
Şekeri azar azar ekleyerek yüksek devirde çırpmaya devam edin.
Karışım sertleşip parlak bir kıvam almalı.
Mikser ucunu kaldırdığınızda şekil bozulmadan duruyorsa kıvam hazır demektir.
Karışımı sıkma torbasına alın.
Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak beze şekilleri sıkın.
Önceden ısıtılmış 100-110°C fırında yaklaşık 1,5-2 saat boyunca, bezeler tamamen kuruyana kadar pişirin.
Fırının kapağını aralık bırakmak nemin çıkmasını sağlar.
Afiyet olsun!

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