Serinleten, doyurucu ve metabolizmayı hızlandıran lezzetlerle forma girin: Yaz ayında kilo vermenizi hızlandıran 5 etkili tarif

1. DETOKS ETKİLİ SALATALIK VE LİMON SUYUMalzemeler:
1 litre su
1 adet limon (dilimlenmiş)
1/2 salatalık (dilimlenmiş)
Birkaç nane yaprağı
İsteğe bağlı zencefil dilimi
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir sürahide birleştirip 1 gece bekletin. Günde 2-3 bardak tüketmek ödemin atılmasına ve sindirimin desteklenmesine yardımcı olur.
2. YÜKSEK LİFLİ SOĞUK KİNOALI SEBZE SALATASIMalzemeler:
1/2 su bardağı haşlanmış kinoa
1/2 kırmızı biber, salatalık, domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Limon suyu ve baharatlar
Yapılışı:
Kinoayı sebzelerle karıştırın. Zeytinyağı ve limonla tatlandırın. Bu tarif lif yönünden zengin olup uzun süre tok tutar.
3. YAĞ YAKIMINI DESTEKLEYEN CHIA PUDINGMalzemeler:
1 su bardağı badem sütü
2 yemek kaşığı chia tohumu
1 çay kaşığı tarçın
Taze meyveler (çilek, yaban mersini)
Yapılışı:
Chia tohumlarını sütle karıştırıp 3-4 saat buzdolabında bekletin. Üzerine meyve ekleyerek servis edin. Tokluk hissi verir ve kan şekerini dengeler.
4. ZENCEFİLLİ SOĞUK ÇAYMalzemeler:
2 poşet yeşil çay
1 litre sıcak su
1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)
Limon dilimleri
Yapılışı:
Demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çaya limon ve zencefil ekleyin. Buzlu servis edin. Antioksidan etkisiyle vücudu arındırır.
5. PROTEİNLİ SEBZELİ OMLETMalzemeler:
2 yumurta
Ispanak, kabak, yeşil biber (ince doğranmış)
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Baharatlar (pul biber, kekik)
Yapılışı:
Sebzeleri hafif soteleyip yumurtayla karıştırın ve pişirin. Hem protein hem de lif içeriğiyle sabah açlığını bastırır.