Dışı sıcacık gelenek, içi buz gibi modernlik: Dondurmalı irmik helvası tarifi

İftar veya güzel bir akşam yemeği sonrası herkesi kaşık kaşık kendine çekecek bir lezzet şöleni! Kavrulmuş irmiğin o mis gibi kokusu, içindeki sade dondurmanın ferahlığıyla buluşuyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 su bardağı irmik

125 gr tereyağı (veya margarin) + yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık (Çam fıstığı)

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı süt

Sade Maraş usulü veya vanilyalı dondurma

TARİF

Ayrı bir tencerede su, süt ve şekeri karıştırın. Ocağa alın ve şeker eriyip kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Kaynar kaynamaz altını kısıp sıcak bekletin.

Geniş ve derin bir pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı eritin. Fıstıkları ekleyip hafifçe renk değiştirene kadar 1-2 dakika kavurun. Ardından irmiği ilave edin.

Burası en önemli kısım! Orta ateşte, başından hiç ayrılmadan, sürekli karıştırarak irmiklerin rengi altın sarısından açık kahveye dönene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) sabırla kavurun. İrmik ne kadar iyi kavrulursa helva o kadar lezzetli olur.

İrmikler istediğiniz renge gelince ocağın altını en kısığa alın. Sıcak şerbeti tencereye çok dikkatli bir şekilde (sıçrayacaktır, elinizi yakmayın) yavaş yavaş dökün ve hızlıca karıştırın.

Şerbetini çekip kıvam alan helvanın kapağını kapatın. Ocağı kapatın ve helvayı en az 15-20 dakika demlenmeye bırakın. (Arada bir kez karıştırıp havalandırın).

Küçük bir çorba kasesinin veya fincanın içini streç film ile kaplayın (Kenarlardan sarkacak şekilde).

Demlenen ılık helvadan kasenin tabanına ve kenarlarına bir duvar örecek şekilde kaşıkla bastırarak yayın. Ortasında bir çukur oluşturun.

Bu çukurun tam ortasına 1-2 top sert dondurma yerleştirin.

Dondurmanın üzerini tekrar helva ile tamamen kapatıp düzleyin.

Streç filmin sarkan kenarlarını helvanın üzerine kapatıp elinizle hafifçe bastırın.

Kaseyi servis tabağına ters çevirin, streç filmi nazikçe çıkarın. Üzerine biraz toz fıstık veya tarçın serperek, dondurma erimeden ılık ılık servis yapın.