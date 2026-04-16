Diyet dostu enfes lezzet: Chia tohumlu unsuz ekmek tarifi

Chia tohumlu unsuz ekmek, klasik ekmek tariflerinden farklı olarak un kullanılmadan hazırlanan, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir alternatiftir. Özellikle glütensiz beslenenler ya da daha hafif tarifler arayanlar için ideal olan bu ekmek, tahin ve cevizle zenginleşen aroması sayesinde hem doyurucu hem de lezzetlidir. İşte, şişkinlik yapmayan chia tohumlu unsuz ekmek tarifi...

CHIA TOHUMLU UNSUZ EKMEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı chia tohumu

3 yemek kaşığı tahin

1 paket kabartma tozu

10 adet kırılmış ceviz

Üzeri için:

Keten tohumu

Susam

CHIA TOHUMLU UNSUZ EKMEK YAPILIŞI

Yumurta beyazlarını sarılarından ayırın ve beyazlaşana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, tahini ve kabartma tozunu karıştırın.

Karışıma chia tohumu ve kırılmış cevizleri ekleyin.

Çırpılmış yumurta beyazlarını karışıma yavaşça ekleyerek spatula ile karıştırın.

Hazırladığınız hamuru yağlı kağıt serili kalıba dökün.

Üzerine keten tohumu ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!