Diyet listesinin yıldızı: Brokoli salatası tarifi

Yayınlanma: 08.04.2024 - 21:55

Güncelleme: 08.04.2024 - 21:55

Brokoli salatası tarifi, sağlıklı bir yemeğe lezzet katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek...

Malzemeler

1 demet taze brokoli

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak, ezilmiş

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı

Brokolileri yıkayın ve çiçeklerini küçük parçalara ayırın. Saplarını da kullanabilirsiniz; bunun için sert kısımlarını soyup küçük doğrayın.

Bir tencerede suyu kaynatın ve içine biraz tuz ekleyin. Kaynayan suyun içine brokolileri ekleyin ve yaklaşık 3-4 dakika kadar haşlayın. Brokoliler hafifçe yumuşamalı ancak çiğ kalmamalıdır.

Brokoliler haşlanırken, bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Sarımsaklar kokularını çıkarana kadar yaklaşık 1 dakika kadar soteleyin.

Haşlanmış brokolileri sudan alın ve süzün. Ardından sotelediğiniz sarımsaklı zeytinyağının üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek tatlandırın.

Brokolileri sarımsaklı zeytinyağında 2-3 dakika kadar kavurun. Bu süre zarfında brokolilerin zeytinyağını iyice çekmesini sağlayın ve hafifçe karamelize olmalarını sağlayın.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra brokolileri servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine limon suyu veya rendelenmiş parmesan peyniri serperek servis yapın.

Sıcak olarak servis edin ve yanında tercihinize göre protein kaynağı ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!