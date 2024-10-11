Akşam 5 çayı yanında pratik lezzet: Pofuduk peynirli poğaça tarifi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:27

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:27

Günün yorgunluğunu atmak ve sevdiklerinizle keyifli bir akşamüstü çayı içmek için yumuşacık peynirli poğaçalar en ideal atıştırmalıklardan biridir. Hem pratik yapımıyla zaman kazandıran hem de lezzetiyle damakları şenlendiren bu pofuduk poğaçalar, çay saatlerine lezzet katacak. İster misafirleriniz için hazırlayın, ister kendi keyfinize! Bu peynirli poğaça tarifini mutlaka deneyin.

PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı ılık süt (200 ml )

1 çay bardağı ılık su (120 ml)

1 paket kuru ınstant maya

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

2 yumurta beyazı hamura sarısı dışına

2 silme yemek toz kaşığı şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı un



Arasına koymak için

200 gram peynir

Yarım demet maydanoz

Yapılış