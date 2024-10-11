Akşam 5 çayı yanında pratik lezzet: Pofuduk peynirli poğaça tarifi
Misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık ve pofuduk peynirli poğaçalar, akşamüstü çay saatine harika bir eşlikçi olacak. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarifle çay saatlerinizi şölene dönüştürün!
Günün yorgunluğunu atmak ve sevdiklerinizle keyifli bir akşamüstü çayı içmek için yumuşacık peynirli poğaçalar en ideal atıştırmalıklardan biridir. Hem pratik yapımıyla zaman kazandıran hem de lezzetiyle damakları şenlendiren bu pofuduk poğaçalar, çay saatlerine lezzet katacak. İster misafirleriniz için hazırlayın, ister kendi keyfinize! Bu peynirli poğaça tarifini mutlaka deneyin.
PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı ılık süt (200 ml )
- 1 çay bardağı ılık su (120 ml)
- 1 paket kuru ınstant maya
- 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
- 2 yumurta beyazı hamura sarısı dışına
- 2 silme yemek toz kaşığı şeker
- 1.5 tatlı kaşığı tuz
- 6 su bardağı un
- Arasına koymak için
- 200 gram peynir
- Yarım demet maydanoz
Yapılış
- Önce maya, şekeri suyla karıştırıp beş dakika mayalandıralım.
- Sonra sütü, sıvı yağ, yumurta beyazını tuzunu ilave edelim hepsini çırpalım kontrollü şekilde unu azar azar ilave ederek yumuşak ele yapışmaz bir hamur elde edelim.
- Yoğurduğumuz hamuru kırk dakika mayalanmaya bırakalım.
- Hamurdan mandalina büyüklükte parçalar kopartalım hamuru avuç içi kadar açalım arasına peyniri koyalım badem şekilde yuvarlayalım.
- Yumurta sarısını üzerlerine sürelim 20 dakika tepsi mayası yapalım. 170 derece fırında ortalama 30-40 dakika kontrollü pişirelim. Afiyet olsun.
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