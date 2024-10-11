Uzak Doğu Asya mutfağının en sevileni: Dana etli noodle tarifi

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:21

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:21

Noodle, dünya mutfağında hızla popülerleşen, pratik ve lezzetli bir yemek. Özellikle dana eti ile hazırlanan noodle, protein açısından zengin ve oldukça doyurucu bir seçenek. Hem akşam yemeklerinde hem de hızlıca hazırlanacak bir öğle yemeği olarak tercih edilebilecek bu tarif, Uzak Doğu mutfağına özgü aromalarla damaklarınızı şenlendirecek. İşte, adım adım dana etli noodle tarifimiz!

DANA ETLİ NOODLE TARİFİ

Malzemeler

350 Gram Dana Bonfile veya Kontrfile, İnce dilimlenmiş

175 Gram Egg Noodle, Paketin üzerindeki pişirme talimatlarına uygun olarak pişirilmiş

1 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı

150 Gram Yeşil Fasulye, Şeritler halinde kesilmiş

1 Adet Kırmızı Biber, Şeritler halinde kesilmiş

1 Su Bardağı Sıcak Su

1 Tatlı Kaşığı Sebzeli Çeşni

1 Yemek Kaşığı Açık Renkli Soya Sosu

1 Yemek Kaşığı Koyu Renkli Soya Sosu

1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası, 1 yemek kaşığı soğuk su ile sulandırılmış

Marine için:

2 Çay Kaşığı Sarımsak Ezmesi

1 Tatlı Kaşığı Taze Zencefil Rendesi

1 Çay Kaşığı Taze Çekilmiş Karabiber

1 Yemek Kaşığı Soya Sosu

1 Yemek Kaşığı Mirin

1 Tatlı Kaşığı Esmer Şeker

1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası

Yapılış