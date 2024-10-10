Kokusuyla sizi büyüleyecek enfes lezzet: Kahveli ıslak kek tarifi
Kek, hem çay saatlerinin hem de özel davetlerin vazgeçilmez bir tatlısıdır. Islak kek ise yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle herkesin favorisi olmayı başarmıştır. Kahve ile harmanlanmış bir ıslak kek tarifi, kahveseverler için adeta bir şölen sunar.
Kahveli ıslak kek, yoğun kahve aroması ve yumuşak dokusuyla hem kahveseverlerin hem de tatlı tutkunlarının ilgisini çekecektir. Misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu nefis tarif, aynı zamanda çay saatlerinizi daha da özel kılacaktır. Peki, kokusuyla sizi büyüleyecek olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kahveli ıslak kek tarifi...
KAHVELİ ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler
Kek için:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1/2 su bardağı granül kahve (istenirse de espresso)
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)
Islak harcı için:
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı granül kahve
1/4 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
Kakao veya hindistancevizi (isteğe bağlı)
Çikolata sosu (isteğe bağlı)
KAHVELİ ISLAK KEK YAPILIŞI
Öncelikle, derin bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri bir araya getirin.
Mikserle, yumurtalarınızın rengi açılana kadar çırpın.
Ardından sıvı yağı, sütü ve kahveyi ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Un, kabartma tozu, vanilin ve kakao (kullanıyorsanız) karışımını ayrı bir kapta eleyin.
Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin ve spatula veya tahta kaşıkla alttan üstte doğru katlayarak karıştırın.
Hamurunuzun pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor, bu yüzden fazla çırpmaktan kaçının.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün.
Kekinizi yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.
Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan ya da bıçak batırarak test edebilirsiniz; eğer temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
Kek fırındayken, ıslak harcınızı hazırlamak için bir sos tenceresinde süt, kahve ve toz şekeri bir araya getirin.
Karışımı orta ateşte kaynatın ve şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirin, ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Kek pişip soğuduktan sonra, kalıbından çıkarın ve dilimleyin.
Kek dilimlerini servis tabağına yerleştirin.
Soğuyan ıslak harcı, kek dilimlerinin üzerine gezdirin.
Kekin her yerinin ıslanmasını sağlamak için dikkatlice dökün.
Islak kekin lezzetinin tam olarak ortaya çıkması için en az 1-2 saat dinlenmesini bekleyin.
Bu süreçte kek, ıslak harcı tamamen emecektir.
Dinlenen keki dilimleyip, isterseniz üzerine kakao veya hindistancevizi serpiştirerek servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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